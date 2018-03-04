Месси и Роналду такое даже не снилось: форвард "Ромы" установил уникальное достижение в топ-лигах

Форвард римской "Ромы" Эдин Джеко сделал дубль в матче 27-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (4:2).

На его счету стало 50 голов в серии А (13 голов – в текущем сезоне). Кроме того, он стал первым игроком, кто забил 50 или более голов в трех из 5 европейских топ-лигах.

До "Ромы" Джеко выступал в чемпионате Германии за "Вольфсбург" (66 голов) и в чемпионате Англии за "Манчестер Сити" (50 голов).

"Наполи" с 69 очками остался лидером серии А, но теперь идущий вторым "Ювентус" отстает от неаполитанцев только на одно очко. При этом туринцы имеют игру в запасе. "Рома" (53 очка) обошла в таблице римский "Лацио", отодвинув своих принципиальных соперников на четвертую строчку.

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лги чемпионов. В первом поединке, который прошел в Харькове 21 февраля, "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Риме 13 марта на "Стадио Олимпико".

Отметим, что ранее "Рома" всухую проиграла "Милану" (0:2) в 26 туре чемпионата Италии.