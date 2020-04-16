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Месси и уход из "Барселоны": главный тренер каталонцев впервые прокомментировал кризис в клубе

16 апреля, 15:10

Богдан Юрков

Кике Сетьен высказал свои соображения относительно коррупционного скандала и дальнейшей судьбы Лионеля

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал кризис в руководстве клуба, а также рассказал, может ли он привести к уходу из команды Лионеля Месси. Ранее сразу шесть директоров "Барселоны" подали в отставку,один из которых обвинил руководство "блаугранас" в краже денег.

"Такие вещи в больших клубах – это нормально. Печалит только то, что эти вещи попадают в медиа. Лучше было бы работать в более спокойной обстановке, но все так, как есть, – заявил главный тренер каталонцев Кике Сетьен в интервью испанскому каналу TV3. – Но я не думаю, что произошедшее может заставить такого игрока, как Месси, задуматься о том, оставаться ли в клубе. Я уверен, что он закончит карьеру на "Камп Ноу"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Напомним, срок действующего контракта Месси с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. Накануне Месси попытался опровергнуть слухи о своем уходе, назвав сообщения о возможном трансфере в "Интер" или же "Ньюэллз Олд Бойз" фейком.

Смотрите, как забивает Месси

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси Кике Сетьен

Источник: ua.tribuna.com

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