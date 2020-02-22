Месси играет в "покер", а "Барселона" обходит "Реал" в чемпионате Испании

Каталонцы разобрались с "Эйбаром" и ждут ответный ход от мадридцев

В субботу в испанской Ла Лиге проходят четыре матча. В одном из них "Барселона" просто поиздевалась над "Эйбаром", который занимает 16-е место в турнире. К слову, читайте прогноз, расписание и результаты 25-го тура чемпионата Испании.

Гости из Эйбара периодически пытались сопротивляться на "Камп Ноу" гранду. Однако все их свершения завершились двумя голами из положения "вне игры". А вот лидер хозяев Лионель Месси отвел душу, оформив голевой покер. Уже в первом тайме аргентинец сделал хет-трик, забив на 14-й, 37-й и 40-й минутах.

На 72-й минуте в составе "Барсы" появился датский новичок Мартин Брейтвейт, заменивший француза Антуана Гризманна. Новичок из "Леганеса" помог Месси забить четвертый мяч – на 87-й минуте. А завершил разгром через две минуты бразилец Артур – 5:0.

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После этой победы "Барселона" набрала 55 очков и на два пункта обошла "Реал". Правда, "королевский" клуб имеет матч в запасе и сегодня в 22:00 начнет встречу в Валенсии с "Леванте".

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