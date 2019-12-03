Месси испортили праздник: против обладателя "Золотого мяча" возобновили уголовное дело

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Месси омрачили праздник по случаю завоевания шестого в карьере Лионеля "Золотого мяча". Судья Мария Тардон возобновила уголовное дело против благотворительного фонда нападающего "Барселоны", сообщает Abc. По данным источника, на допрос вызван свидетель Федерико Реттори, который работал в фонде в 2012-2015 годах.

Читайте также: Уморительная реакция сыновей Месси на "Золотой мяч": 4-летний Матео дал по ушам старшему Тьяго

Федерико Реттори обвиняет Месси, а также его отца, брата и лиц из окружения футболиста в отмывании денег, мошенничестве, налоговых преступлениях и бухгалтерских преступлениях. Согласно жалобе, доход фонда, который первоначально должен был быть направлен на социальные действия, вместо этого был перенаправлен на другие виды частной деятельности или на счета, отличные от заявленных указанным фондом.

Читайте также: Опубликованы результаты голосования всех журналистов за "Золотой мяч": Месси обошел ван Дейка на 1 процент!

Также фонд Месси, согласно обвинениям, уклонялся от уплаты налогов путем подписания контрактов с зарубежными спонсорами, которые освобождаются от налогообложения в том случае, если средства идут на благотворительность. Благодаря этому фонд получил около 10 млн евро.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

Смотрите, как забивает Месси

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама