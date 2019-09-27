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Месси из-за очень длинного языка пропустит старт чемпионата мира 2022 года

27 сентября, 12:32

КОНМЕБОЛ отказал в сокращении дисквалификации Месси

Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022

Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: AFP

Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе дисквалификацию нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, во время Кубка Америки – 2019. Ранее мы писали, что Месси отстранен от матчей за сборную Аргентины.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила сократить наказание Месси с трех до двух месяцев, но получила отказ.

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Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года. Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

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Лионель Месси

Напомним, после проигранного матча Бразилии в полуфинале Кубка Америки – 2019 Лионель Месси выступил с резкой критикой КОНМЕБОЛ. Футболист обвинил организацию в коррупции

Напомним, Месси выиграл голосование за звание лучшего игрока мира 2019, в котором принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

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Лионель Месси сборная Аргентины КОМНЕБОЛ

Источник: El Mundo Deportivo

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