Месси извинился за слова о коррупции в пользу Бразилии, чтобы спасти свою карьеру в сборной

Федерация футбола Аргентины просит простить Месси на том основании, что он "пребывал в стрессовом состоянии"

Лионель Месси. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси принес официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion. Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации.

По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии. По данным издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа.

Как известно, Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. Сообщалось, что за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

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Напомним, что Лионель Месси проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки-2019, в котором он был удален после конфликта с чилийцем Гэри Меделем. "Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения, – заявил позже Месси. – Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".

Также мы писали о еще одном скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы в игре с Аргентиной, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. По данным Globo Esporte, помехи в связи между арбитрами стали следствием неких действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на стадионе.

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