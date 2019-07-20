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Месси извинился за слова о коррупции в пользу Бразилии, чтобы спасти свою карьеру в сборной

20 июля, 21:44

Федерация футбола Аргентины просит простить Месси на том основании, что он "пребывал в стрессовом состоянии"

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси принес официальные извинения КОНМЕБОЛ в связи с обвинениями в коррупции, сообщает La Nacion. Заявление 32-летнего футболиста было включено в документы, которые сегодня, 20 июля, были направлены в организацию Федерацией футбола Аргентины. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации.

По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей. Также в федерации считают, что Лионель должен быть признан невиновным, поскольку в тот момент находился в стрессовом состоянии. По данным издания, в ближайшие несколько дней КОНМЕБОЛ закроет оба дисциплинарных дела в отношении Месси. Игрок избежит как дисквалификации, так и штрафа. 

Как известно, Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. Сообщалось, что за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

Напомним, что Лионель Месси проигнорировал награждение после матча за третье место на Кубке Америки-2019, в котором он был удален после конфликта с чилийцем Гэри Меделем. "Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения, – заявил позже Месси. – Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду. Бразилия выиграет Кубок Америки? В этом нет никаких сомнений. К сожалению, думаю, что все подстроено для Бразилии".

Также мы писали о еще одном скандале на Кубке Америки: рефери отказывался смотреть повторы в игре с Аргентиной, чтобы не назначить пенальти в ворота Бразилии. По данным Globo Esporte, помехи в связи между арбитрами стали следствием неких действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на стадионе.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, КОНМЕБОЛ

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