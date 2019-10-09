Месси мог покинуть "Барселону": раскрыты шокирующие подробности

Аргентинец рассказал, что к нему плохо относились

Лионель Месси / Фото: AFP

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Аргентинский игрок "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что мог покинуть команду из-за проблем с налоговой службой. Кстати, Месси пойдет по стопам Роналду и станет персоной нон грата в Великобритании.

"Несколько лет назад из-за проблем с налогами я задумывался над тем, чтобы уйти. Особенно в 2013 и 2014 годах. Но это было не из-за желания покинуть "Барселону", а из-за желания покинуть Испанию", – рассказал Месси.

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"Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, и не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали мое намерение остаться здесь", – отметил игрок.

Кстати, "Барселона" должна другим клубам почти 300 миллионов за трансферы игроков. "Барселона" должна выплатить различным клубам более 260 миллионов евро за трансферы футболистов. Наибольшую сумму каталонцы должны "Ливерпулю" за нападающего Филиппе Коутиньо – 94,6 миллиона.

Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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