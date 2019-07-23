Месси может остаться в "Барселоне" до 36 лет

Каталонский клуб планирует продлить контракт со своим лидером

Лионель Месси стоит 700 млн евро. Фото: AFP

Каталонская "Барселона" намерена начать переговоры с аргентинским нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Клуб предложит футболисту новое четырехлетнее соглашение. Отмечается, что этот контракт свяжет его с "Барселоной" до 36 лет.

Школьник рассказал, как ему повезло сыграть с Лионелем Месси на пляже.

Нынешний контракт игрока действует до лета 2021 года с возможностью продления еще на год, но клуб стремится поскорее пролонгировать с ним соглашение. Если Месси продлит контракт, то это будет 10-е соглашение, которое он подпишет с "Барселоной" за свою карьеру.

Напомним, что 32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 36 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач.

Ранее стало известно, во сколько Месси обошелся отдых на уединенном острове. Одна ночь на вилле в этих экзотических краях стоит около 5,5 тысяч евро.

Напомним, накануне Месси извинился за слова о коррупции в пользу Бразилии, чтобы спасти свою карьеру в сборной. Сообщалось, что за критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

Смотрите гол Лионеля Месси за "Барселону":

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