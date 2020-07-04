Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко

Лионель Месси недоволен своим положением в "Барселоне" и намерен покинуть команду. Главный претендент на нападающего – английский "Манчестер Сити". Об этом сообщил аргентинский журналист канала FOX Кристиан Мартин в Instagram, ссылаясь на свои источники в Испании и Англии.

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Ранее появились слухи, что Месси приостановил переговоры с "Барселоной" относительно нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2021 года. Transfermarkt.com оценивает 33-летнего аргентинца в 112 миллионов евро.

Напомним, что в предыдущем матче чемпионата Испании против "Атлетико" (2:2) Лионель Месси забил 700-й гол в карьере в стиле Милевского. Месси и Роналду – единственные действующие игроки, кто забил 700 и более голов за карьеру.

Ранее мы сообщали, что Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с наставником в раздевалке. Футболисты каталонской команды высказали своему тренеру недовольство его тактикой и заменами.

Кстати, все проблемы Меси могут быть решены в один момент. Если его недовольство возникло из-за действия главного тренера, то в скором времени каталонцы получат нового рулевого. Как мы писали ранее, легенда каталонцев согласился возглавить команду.

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Смотрите, как забивает Лионель Месси:

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