Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия

Команда Лионеля стала жертвой колумбийских джокеров. Месси: "Мы еще вернемся в комфортную ситуацию"

Колумбия - Аргентина - 2:0. Фото: Reuters

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки-2019 по футболу встретились претенденты на титул – Аргентина и Колумбия. Игра прошла в бразильском Салвадоре и завершилась неожиданной победой колумбийцев со счетом 2:0. Счет был открыт на 71-й минуте: отличился Рохер Мартинес, которому ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Отметим, что в обоих случаях отличились джокеры – оба автора забитых мячей по ходу поединка вышли на замену. Интересно, что сборная Аргентины проиграла в основное время на Кубке Америки впервые за 12 лет. В 2007 году Тогда аргентинцы в финале турнира уступили Бразилии – 0:3.

"Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру, – заявил после поражения от колумбийцев лидер аргентинцев Лионель Месси. – Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию. Не время жаловаться".

Колумбия захватила лидерство в группе B с тремя очками. В следующем туре она проведет матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.

Аргентина - Колумбия – 0:2

Голы: Мартинес (71), Сапата (86)

Мартинес (71), Сапата (86) Аргентина: Армани – Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес, Родригес (Писарро, 67) – Ди Мария (де Пауль, 46), Ло Чельсо, Месси – Агуэро (Суарес, 79)

Армани – Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес, Родригес (Писарро, 67) – Ди Мария (де Пауль, 46), Ло Чельсо, Месси – Агуэро (Суарес, 79) Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо – Куадрадо (Лерма, 64), Урибе, Барриос – Хамес, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14)

Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо – Куадрадо (Лерма, 64), Урибе, Барриос – Хамес, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14) Предупреждения: Родригес, Саравия, Паредес – Фалькао, Куадрадо, Сапата, Лерма

Как сообщалось ранее, в стартовом матче Копа Америка Бразилия разгромила Боливию – 3:0. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще один гол забил Эвертон (85).

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