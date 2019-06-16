Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия

16 июня, 10:39

Команда Лионеля стала жертвой колумбийских джокеров. Месси: "Мы еще вернемся в комфортную ситуацию"

Колумбия - Аргентина - 2:0
Колумбия - Аргентина - 2:0. Фото: Reuters

В матче первого тура группового этапа Кубка Америки-2019 по футболу встретились претенденты на титул – Аргентина и Колумбия. Игра прошла в бразильском Салвадоре и завершилась неожиданной победой колумбийцев со счетом 2:0. Счет был открыт на 71-й минуте: отличился Рохер Мартинес, которому ассистировал Хамес Родригес. Спустя 15 минут преимущество сборной Колумбии увеличил Дуван Сапата с передачи Хефферсона Лермы. Отметим, что в обоих случаях отличились джокеры – оба автора забитых мячей по ходу поединка вышли на замену. Интересно, что сборная Аргентины проиграла в основное время на Кубке Америки впервые за 12 лет. В 2007 году Тогда аргентинцы в финале турнира уступили Бразилии – 0:3.

"Сборная Колумбии забила нам, когда мы демонстрировали свою лучшую игру, – заявил после поражения от колумбийцев лидер аргентинцев Лионель Месси. – Это стоило нам положительного результата. Мы сделаем выводы, но продолжим ориентироваться на собственную игру. Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернемся в комфортную ситуацию. Не время жаловаться".

Колумбия захватила лидерство в группе B с тремя очками. В следующем туре она проведет матч со сборной Катара 20 июня, а команда Аргентины в этот же день сыграет со сборной Парагвая.

  • Аргентина - Колумбия – 0:2
  • Голы: Мартинес (71), Сапата (86)
  • Аргентина: Армани – Саравия, Пеццелья, Отаменди, Тальяфико – Паредес, Родригес (Писарро, 67) – Ди Мария (де Пауль, 46), Ло Чельсо, Месси – Агуэро (Суарес, 79)
  • Колумбия: Оспина – Медина, Мина, Санчес, Тесильо – Куадрадо (Лерма, 64), Урибе, Барриос – Хамес, Фалькао (Сапата, 81), Муриэль (Мартинес, 14)
  • Предупреждения: Родригес, Саравия, Паредес – Фалькао, Куадрадо, Сапата, Лерма

Как сообщалось ранее, в стартовом матче Копа Америка Бразилия разгромила Боливию – 3:0. У победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще один гол забил Эвертон (85).

Также мы писали, что лучший игрок финала ЛЧ назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч-2019". Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк предрекает награду человеку, которого в финале Лиги чемпионов мы не увидели – Линелю Месси.

Как Месси забивает и празднует в "Барселоне"

 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, сборная Колумбии, Кубок Америки

Вы сейчас просматриваете новость " Месси начинает с невероятного фиаско: на старте Кубка Америки Аргентину унизила Колумбия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роналду теряет позиции: португальца не включили в топ-10 лучших игроков сезона

Вчера, 18:06

В списке лучших игроков сезоне по три игрока из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"

Быстрее Месси и Роналду: Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью

12 июня, 18:35

Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Зеленский провел тайную встречу в Брюсселе: всплыли детали

На что способно обычное дегтярное мыло

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Голкипер забил победный гол в ворота сборной России U-20

Великобритания 94: Чёрный флаг

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Зеленый коктейль: железные причины пить этот напиток

Ударопрочные весы с сенсорным управлением

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Вчера, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Вчера, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Вчера, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Неземная красота таиландской фанатки шоссе. Фото

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь