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Месси назвали лучшим футболистом мира, несмотря на скандал на Кубке Америки

11 июля, 13:10

Аргентинец обошел в борьбе за приз Криштиану Роналду, Килиана Мбаппе и Вирджила ван Дейка

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Капитан испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим международным футболистом. Об этом стало известно на церемонии награждения главных спортсменов года по версии ESPN. Помимо аргентинского форварда на награду претендовали Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Вирджил ван Дейк.

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В минувшем сезоне 32-летний Месси стал лучшим бомбардиром испанского национального чемпионата, став автором 36 забитых мячей в 34 матчах. Кроме того, аргентинец разделил первое-второе место в списке лучших ассистентов Примеры с полузащитником "Севильи" Пабло Сарабией. Оба футболиста отдали по 13 результативных передач.

В сезоне-2018/19 Месси стал 10-кратным чемпионом Испании. Форвард также выиграл "Золотую бутсу", набрав 72 очка. Этот приз вручается лучшему бомбардиру европейского сезона.

Кроме того, Месси забил 12 голов в 10 матчах Лиги чемпионов, а также трижды отличился в пяти встречах Кубка Испании. На завершившемся Кубке Америки-2019 Месси в составе сборной Аргентины занял третье место. Как мы писали ранее, Лионеля оставили за бортом символической сборной Кубка Америки.

Ранее стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.


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Тег Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Вирджил ван Дейк

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Источник:

Championat.ru

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