Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси не допустят к чемпионату Испании без теста на коронавирус

23 апреля, 11:54

Олег Люлька

В руководстве Ла Лиги определились с тем, что будет предшествовать возобновлению чемпионата после карантина

Все футболисты и персонал испанских клубов пройдут тест на коронавирус. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, руководство Ла Лиги уже запросило у клубов полный список игроков и работников для прохождения тестов, которые будут проводиться с 28 апреля.

Читайте также: Месси, потерпи еще! Игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты

Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Реклама

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Twitter

Напомним, все европейские футбольные чемпионаты, кроме высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Равно и как и еврокубки, которые планируют доиграть в последний месяц лета. Напомним, ответный матч "Шахтера" и "Вольфсбурга" ориентировочно должен состояться 6 августа.

В чемпионате Испании на момент остановки было сыграно 27 туров. Турнирную таблицу Примеры на данный момент возглавляет "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте идет мадридский "Реал", у которого 56 пунктов.

Реклама

Смотрите, как в условиях пандемии играет Беларусь

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид коронавирус

Источник: El Mundo Deportivo

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...