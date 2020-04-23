Месси не допустят к чемпионату Испании без теста на коронавирус

В руководстве Ла Лиги определились с тем, что будет предшествовать возобновлению чемпионата после карантина

Все футболисты и персонал испанских клубов пройдут тест на коронавирус. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, руководство Ла Лиги уже запросило у клубов полный список игроков и работников для прохождения тестов, которые будут проводиться с 28 апреля.

Читайте также: Месси, потерпи еще! Игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты

Сообщается, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас также предложил клубам отправить игроков на недельный карантин перед первым матчем после паузы в чемпионате, однако большинство футболистов не поддерживают эту идею.

Реклама

Лионель Месси / Фото: Twitter

Напомним, все европейские футбольные чемпионаты, кроме высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Равно и как и еврокубки, которые планируют доиграть в последний месяц лета. Напомним, ответный матч "Шахтера" и "Вольфсбурга" ориентировочно должен состояться 6 августа.

В чемпионате Испании на момент остановки было сыграно 27 туров. Турнирную таблицу Примеры на данный момент возглавляет "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте идет мадридский "Реал", у которого 56 пунктов.

Реклама

Смотрите, как в условиях пандемии играет Беларусь

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама