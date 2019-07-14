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Месси не хотел прихода Гризманна в "Барсу": француз рассказал, как будет мириться с Лионелем

14 июля, 22:33

Аргентинский лидер "Барсы" выступал против покупки форварда "Атлетико", потому что тот нарушил данное им слово

Гризманн и Месси
Гризманн и Месси. Фото: Getty Images

Новоиспеченный форвард "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о том, как намерен наладить отношения с лидером каталонцев Лионелем Месси, который не хотел его приобретения. "Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья, – заявил на своей презентации французский нападающий "Барселоны". - Что касается того, что Месси и Суарес могут злиться из-за прошлогоднего решения... Может быть. Увижу, когда встречусь с ним. Но ассистами я смогу все наладить", – заключил Гризманн.

Смотрите, как Гризманн забивал за "Атлетико"

Как мы писали ранее, Месси и другие лидеры "Барселоны" выступали против прихода Гризманна. Перед отправлением в сборную Аргентины на Кубок Америки Лионель Месси встретился с руководством "Барселоны" и заявил, что не очень хотел бы видеть Гризманна в клубе. Аргентинец был недоволен тем, что прошлым летом Антуан, дав было согласие перебраться в "Барсу", впоследствии отказался. Кстати, испанские СМИ сообщают, что вместо Гризманна Месси предпочел бы увидеть в каталонской команде другого игрока – Неймара.

Напомним, что "Барселона" уже представила своего новичка за 800 миллионов евро. Гризманн выбрал футболку с номером 17 и заявил, что ждет не дождется первой тренировки с Месси.


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Тег Барселона, Лионель Месси, Антуан Гризманн

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Сегодня|Спорт

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