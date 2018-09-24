Месси не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку года ФИФА

Аргентинский футболист не претендует на награду впервые за 12 лет

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси все же не посетит церемонию вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА. На прошлой неделе появилась информация, что 31-летний форвард будет присутствовать на торжественном мероприятии, несмотря на то, что не попал в финальную тройку претендентов.

По информации El Mundo Deportivo, Месси сообщил руководству каталонского клуба, что не сможет посетить церемонию по семейным обстоятельствам.

Аргентинец претендует на включение в символическую сборную года, а его забитый мяч в ворота сборной Нигерии на ЧМ-2018 номинирован на награду за лучший гол.

"Барселону" на мероприятии будут представлять члены руководящего состава Хавьер Бордас и Гильермо Амор.

Ранее стало известно, что церемонию также пропустит нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который вошел в тройку претендентов на награду вместе с Лукой Модричем ("Реал") и Мохамедом Салахом ("Ливерпуль"). ФИФА определила тройку финалистов на звание лучшего тренера года.

Ранее стало известно, за кого голосовали Шевченко и Пятов в опросе на лучшего игрока и тренера года. Наставник и капитан сборной Украины продемонстрировали единодушие относительно лучшего игрока, а вот их мнение в выборе лучшего тренера разошлось.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.