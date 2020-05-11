Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси не поверил: в чемпионате Испании готовятся к матчам каждый день в течение месяца

11 мая, 20:59

Андрей Фоменко

Футбол нон-стоп возобновится в Примере 12 июня, а завершится в июле

Национальные футбольные чемпионаты Европы все ближе к возобновлению матчей, прерванных из-за коронавируса. Руководители лиг намечают планы и делятся ними с фанатами, которые "изголодались" в ожидании игры. Сегодня президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас удивил подробностями возобновления сезона. Узнайте, как чемпион мира из "Барселоны" получил травму на второй день тренировок после карантина.

Слова Тебаса о чемпионате Испании приводит популярный портал Goal.com:

"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей. И в течение 35 дней мы будем проводить игры каждый день".

Естественно, каждый день будут играть разные команды. Но планы по насыщению календаря в Испании действительно впечатляют. По информации на данный момент, Ла Лига должна возобновиться 12 июня. Пока что все команды возвращаются к групповым тренировкам, в том числе "Реал" и "Барселона". И даже "Валенсия", в которой было десять зараженных коронавирусом.

Реклама

Читайте о том, что Азар удивил тренера "Реала" похудением на карантине.

Смотрите, как Месси забивал в ворота "Боруссии" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

возобновление карантин чемпионат Испании Лионель Месси Ла Лига

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...