Месси не поверил: в чемпионате Испании готовятся к матчам каждый день в течение месяца

Футбол нон-стоп возобновится в Примере 12 июня, а завершится в июле

Национальные футбольные чемпионаты Европы все ближе к возобновлению матчей, прерванных из-за коронавируса. Руководители лиг намечают планы и делятся ними с фанатами, которые "изголодались" в ожидании игры. Сегодня президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас удивил подробностями возобновления сезона. Узнайте, как чемпион мира из "Барселоны" получил травму на второй день тренировок после карантина.

Слова Тебаса о чемпионате Испании приводит популярный портал Goal.com:

"За 24 часа до игры каждый футболист будет проходить тест на коронавирус. Самый низкий риск заражения будет во время матчей. И в течение 35 дней мы будем проводить игры каждый день".

Естественно, каждый день будут играть разные команды. Но планы по насыщению календаря в Испании действительно впечатляют. По информации на данный момент, Ла Лига должна возобновиться 12 июня. Пока что все команды возвращаются к групповым тренировкам, в том числе "Реал" и "Барселона". И даже "Валенсия", в которой было десять зараженных коронавирусом.

Реклама

Читайте о том, что Азар удивил тренера "Реала" похудением на карантине.

Смотрите, как Месси забивал в ворота "Боруссии" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама