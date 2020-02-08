"Месси – не Роналду": названа причина, по которой Лионель не станет партнером Зинченко

По словам чемпиона мира Эммануэля Пети, Месси - не машина и для английского футбола не годится

Лионель Месси / Фото: Getty Images

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Знаменитый в прошлом французский полузащитник Эммануэль Пети, поигравший в "Арсенале", "Челси" и "Барселоне", поделился мнением о возможном переходе Лионеля Месси в "Манчестер Сити". Перспективы аргентинского нападающего "Барселоны" в английской Премьер-лиге чемпион мира-1998 оценивает более чем скептически.

"Месси – не Криштиану Роналду, – говорит Эммануэль Пети. – Он не является такой же машиной в физическом плане. Роналду – монстр. Лионелю 32 года, у него есть еще один или два сезона, которые он сможет провести на высшем уровне. Даже играя с отличными футболистами в "Барселоне", у него не будет прежних дриблинга и скорости. Думаю, он понимает, что конец карьеры не за горами"

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Честно говоря, не думаю, что Месси подходит для интенсивного английского футбола, – считает Эммануэль Пети. – Ему не нравится, когда его закрывают. В Испании он защищен. Болельщикам в Англии было бы приятно увидеть Лео, но не понимаю, зачем такому клубу, как "Манчестер Сити", покупать Месси в возрасте 32 или 33 лет"

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Напомним, после конфликта Лионеля Месси с руководством "Барселоны" именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду. Среди них – "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко, а также "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "ПСЖ". При этом в "Барселоне" уверяют, что Месси никуда не уйдет.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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