Месси не вернется в сборную Аргентины даже ради матча против Бразилии

Исполняющий обязанности тренера сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил, что Лионель Месси пропустит ближайшие матчи команды в следующем месяце. Ранее мы писали, что в сборной Аргентины не разрешают игрокам брать 10-й номер – ждут возвращения Месси.

"Я разговаривал с Месси, и мы все еще думаем, что лучше ему не приезжать в сборную, не быть в заявке", – цитирует Скалони FourFourTwo.

Форвард Барселоны, которому сейчас 31 год, уже пропустил поединки Аргентины против Гватемалы и Колумбии в сентябре, а теперь стало ясно, что его отсутствие в национальной команде затягивается.

Кстати, недавно экс-тренер сборной Аргентины Эльвио Паолороссо заявил, что Месси потерял рассудок. Худшим моментом для нападающего Лионеля Месси стало поражение в финале Кубка Америки 2016 года.

Добавим, что 11 октября Аргентина сыграет против Ирака в Саудовской Аравии, а спустя пять дней против Бразилии – в этих матчах аргентинцам придется справляться без Месси. Ранее сообщалось, что Лионель взял паузу в международной карьере и в 2018 году за сборную больше не сыграет.