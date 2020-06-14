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"Месси не захотел делать фото из-за коронавируса" – признания фаната, выбежавшего на поле на Мальорке

14 июня, 19:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Парень очень хотел иметь селфи с аргентинским футболистом "Барселоны"

Стали известны подробности инцидента во время вчерашнего матча чемпионата Испании на Мальорке. Как мы писали, во время матча "Мальорка" – "Барселона" болельщик выбежал на поле, хотя игра проходила при пустых трибунах из-за карантина.

Нарушителю пришлось пообщаться с полицейскими, а затем его отпустили. Сам он рассказал о своем поступке изданию El Partidazo de Cope:

"Я приехал к стадиону где-то к 40-й минуте. Я был с друзьями и хотел сделать фото с Месси. Я просто перепрыгнул двухметровый забор, дошел до лестницы, спустился по ступенькам и выбежал на поле. Я побежал к Месси. Сначала увидел Жорди Альбу и попросил фото. Затем подбежал к Месси, но он сказал, что не хочет делать фото из-за вируса. Я кричал: "Месси, пожалуйста, Месси, позволь сделать фото".

Потом меня поймали сотрудники Ла Лиги и полицейские. Они увели меня, спросили, как меня зовут, задавали много вопросов. Я запланировал выбежать на поле еще до коронавируса, как только узнал о матче. Я хотел сделать это, потому что очень хотел сделать фото с Месси – с моим идолом".

Кстати, оказывается, полицейские потребовали у парня удалить все снимки со стадиона, из-за чего проверили его телефон.

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Сегодня сообщили, что испанская лига подаст в суд на фаната, который выбежал на поле на Мальорке.

Сморите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи" в 1/8 финала в феврале

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футбол Барселона чемпионат Испании Мальорка фанат выбежал

Источник: xsport.ua

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