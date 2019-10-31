"Месси нужны яйца, чтобы перейти в "Реал": экс-игрок сборной Аргентины раскритиковал Лео

Лионель Месси / Фото: AFP

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Бывший вратарь "Ривер Плейт", "Бока Хуниорс" и сборной Аргентины Уго Гатти поделился мыслями о нападающем "Барселоны" Лионеле Месси.

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"Пока Месси не играет в больших матчах, он будет оставаться игроком домашних матчей. Ему нужны яйца, чтобы перейти в "Реал" и все доказать, как это ранее сделал Криштиану Роналду. В противном случае он просто будет еще одним игроком", – отметил экс-игрок.

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"Криштиану перешел в лучший клуб в мире. Месси же играет дома, на своем поле и в своих условиях. Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, а иначе он будет одним из. Когда он это сделает, тогда сможет тягаться с Кройффом, Марадоной и Пеле", – рассказал Гати.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Смотрите, как Месси ранее забивал за "Барсу"

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