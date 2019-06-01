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Месси – о Роналду: "Мы не приятели, потому что не знаем друг друга"

1 июня, 20:08

Лидер "Барселоны" рассказал, что они с Роналду – не приятели, и пересекаются только во время матчей и награждений

Лионель Месси и Криштиану Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду. Фото: Getty Images

Лидер "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свое соперничество с бывшим форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Сейчас португалец выступает в чемпионате Италии за "Ювентус".

"Было приятно вести соперничество с Криштиану, он сделал Мадрид сильнее. По такому игроку будет скучать любя команда. Это реальность. Его 50 голов за сезон являлись ключевым фактором для "Реала". Мы встречаемся с ним только на церемониях или играх. У нас нет приятельских отношений, потому что мы не знаем друг друга, но всегда, когда мы пересекаемся, то это на десять баллов. Наше соперничество было полезным для нас обоих, мы постоянно хотели улучшить себя, для Ла Лиги это было очень важно", – приводит слова Месси Fox Sports.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он участвовал в общей сложности в 486 играх во всех турнирах и оформил 475 голов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро.

Ранее в марте этого года Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду. Тогда пятикратный обладатель "Золотого мяча" говорил, что скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании  в "Ювентус".

Напомним, что ранее в Аргентине увековечили Лионеля Месси в бронзе:

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Тег футболист, Барселона, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Лионель Месси

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Сегодня|Спорт

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