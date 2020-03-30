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Месси объявил, что игроки испанского клуба пошли на снижение зарплаты

30 марта, 15:28

Максим Перепелица

Оклад футболистов "Барселоны" будет снижен на 70%

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что игроки каталонского клуба пошли на снижение зарплат на время кризиса из-за пандемии коронавируса. Аргентинский футболист объявил, что зарплаты футболистов будут снижены на 70%. Также в заявлении говорится, что футболисты переведут деньги персоналу каталонского клуба, чтобы они получили зарплату в полном объеме.

"Мы бы хотели прояснить, что все это время выступали за снижение зарплаты, потому что полностью понимаем, что ситуация выходит за рамки. Футболисты должны в первую очередь помогать своему клубу, когда он просит об этом. Мы не поднимали тему зарплат, поскольку для нас самым главным было найти реальный способ помочь "Барселоне", – говорится в заявлении.

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Ранее мы писали, что функционер бразильского клуба заразился коронавирусом: недавно он встречался с действующим президентом "Реала" Флорентино Пересом. Маурисио Гомес де Маттос попал в больницу с симптомами коронавируса.

Также мы сообщали, что новой жертвой коронавируса в Испании стал знаменитый футбольный вратарь.

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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