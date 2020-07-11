Месси оформил рекорд, даже не забивая: "Барселона" продолжает гонку за "Реалом"

Каталонцы одержали важную победу, а Лео стал первым игроком в чемпионате Испании, у которого есть "20+20" за сезон

"Барселона" сохранила шансы на чемпионство Испании, одержав третью кряду победу в Примере. Каталонцы обыграли на выезде середняка первенства "Вальядолид" со счетом 1:0. Единственный мяч на 15-й минуте с передачи Лионеля Месси забил Артуро Видаль. Ранее "Барселона" одолела "Эспаньол" 1:0 и "Вильярреал" 4:1.

Реклама

Таким образом за три тура до финиша чемпионата Испании "Барселона" на одно очко отстает от лидирующего "Реала", у которого, впрочем, имеется одна игра в запасе. 13 июля "Королевский клуб" встречается на выезде с "Гранадой".

Отметим, что ассист Лионеля Месси в игре с "Вальядолидом" положил в копилку аргентинца очередной рекорд. Как сообщает Squawka, Месси стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, кому в отдельно взятом сезоне удалось забить не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач. На данный момент у форварда "Барселоны" 22 забитых гола и 20 голевых передач.

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Назван победитель Лиги чемпионов-2020: смотрите, на кого после жеребьевки плей-офф ставят эксперты

В 21-м веке в ТОП-5 национальных чемпионатов Европы подобное удавалось лишь Тьерри Анри, в сезоне-2002/03 в составе лондонского "Арсенала". Тогда француз забил 24 гола и отдал 20 голевых передач.

Смотрите, как "Барселона" играет в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама