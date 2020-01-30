"Месси отдыхает": паренек из "Ливерпуля" взорвал соцсети, забив ударом через себя

Партнеры 16-летнего Харви Эллиотта после его шедевра схватились за головы

Юный полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт отличился эффектнейшим голом в матче за команду U23 с "Вулверхэмптоном" в Международном кубке Премьер-лиги.

Читайте также: "Шахтер" – первый после "Ливерпуля": рейтинг отрыва лидеров в ТОП-10 лиг Европы

К началу второго тайма "красные" проигрывали со счетом 0:2, а затем совершили камбэк. Решающим стал как раз гол 16-летнего Эллиотта. После подачи с углового Харви в одно касание пробил через себя и отправил мяч в дальний угол ворот "волков", заставив шокированных партнеров схватиться за головы.

Реклама

Болельщики "Ливерпуля" в соцсетях не скрывают своего восхищения голом Харви Эллиотта

Вау!

Сумасшедший гол!

Этот ребенок – уникальный!

Месси отдыхает!

Матч в итоге завершился со счетом 2:2. Молодежка "Ливерпуля" благодаря набранному очку преодолела групповой этап и вышла в четвертьфинал.

Читайте также: Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео

Эллиотт вместе с Салахом. Фото – Getty Images

Харви Эллиотт вместе с Юргеном Клоппом / Фото: Reuters

Отметим, что Харви Эллиотт перешел в "Ливерпуль" летом прошлого года из "Фулхэма". На юного полузащитника претендовали и другие топ-клубы Европы, среди которых "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Однако он отдал предпочтение действующим победителям Лиги чемпионов.

Шедевр с центра поля – смотрите гол года в Италии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама