"Месси отдыхает": паренек из "Ливерпуля" взорвал соцсети, забив ударом через себя

Юный полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиотт отличился эффектнейшим голом в матче за команду U23 с "Вулверхэмптоном" в Международном кубке Премьер-лиги.
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К началу второго тайма "красные" проигрывали со счетом 0:2, а затем совершили камбэк. Решающим стал как раз гол 16-летнего Эллиотта. После подачи с углового Харви в одно касание пробил через себя и отправил мяч в дальний угол ворот "волков", заставив шокированных партнеров схватиться за головы.
Болельщики "Ливерпуля" в соцсетях не скрывают своего восхищения голом Харви Эллиотта
- Вау!
- Сумасшедший гол!
- Этот ребенок – уникальный!
- Месси отдыхает!
Матч в итоге завершился со счетом 2:2. Молодежка "Ливерпуля" благодаря набранному очку преодолела групповой этап и вышла в четвертьфинал.
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Эллиотт вместе с Салахом. Фото – Getty Images
Отметим, что Харви Эллиотт перешел в "Ливерпуль" летом прошлого года из "Фулхэма". На юного полузащитника претендовали и другие топ-клубы Европы, среди которых "Реал", "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Однако он отдал предпочтение действующим победителям Лиги чемпионов.
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