Месси отомстили за длинный язык: Лионеля оставили за бортом символической сборной Кубка Америки

В Dream Team турнира вошло пять футболистов сборной Бразилии. Обличителя коррупции Месси "забыли"

Аргентина с Лео Месси проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки. Фото: AFP

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила символическую сборную Кубка Америки-2019. В состав команды вошли пять игроков сборной Бразилии, которая стала победителем турнира: вратарь Алиссон, защитники Тиаго Силва и Дани Алвес, хавбек Артур и форвард Эвертон. Однако в Dream Team турнира не нашлось места лидеру сборной Аргентины Лионелю Месси.

Не исключено, так руководители КОНМЕБОЛ отомстили аргентинцу за критику, высказанную им по поводу судейства на Кубке Америки. Как известно, Месси не явился на награждение после своего скандального удаления в игре за третье место, заявив: "Я не пошел получать медаль, потому что мы не должны быть частью коррупции и отсутствия уважения. Мы заслуживали большего, но нам не дали выйти в финал. Коррупция и судьи не позволили людям получить наслаждение. Футбол разрушен. Коррупция и судьи не позволили нам выйти в финал. Нужно говорить правду".

Символическая сборная Кубка Америки выглядит следующим образом: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва (все – Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Мигель Трауко (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Видаль (Чили), Артур (Бразилия), Хамес Родригес (Колумбия), Паоло Герреро (Перу), Эвертон (Бразилия).

Напомним, что победителем Кубка Америки-2019 стала сборная Бразилии. С удалением и четырьмя голами на "Маракане" хозяева турнира обыграли в финале Перу – 3:1. Это девятый континентальный титул бразильцев.

Ранее стало известно, что Месси могут жестко наказать за скандал на Кубке Америки и завершить его международную карьеру. За критику в адрес Южноамериканской конфедерации футбола пятикратного обладателя "Золотого мяча" могут дисквалифицировать на два года.

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