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Месси передумал уходить из "Барселоны"

3 сентября, 17:45

Олег Люлька Олег Люлька

Трансфер Лионеля в "Манчестер Сити" откладывается на год. Один сезон он еще поиграет за каталонцев

Неожиданный поворот в эпопее с Лионелем Месси. Как сообщает Sky Sport Italia, "Барселона" и представители аргентинца практически договорились о том, что 6-кратный обладатель "Золотого мяча" таки доиграет в каталонском клубе положенный ему по действующему контракту еще один сезон. Хотя буквально накануне отец Лионеля называл крайне низкой вероятность того, что Месси останется в "Барселоне".

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Теперь же папа Лионеля заявил, что его встреча с президентом "Барселоны" Хосепом Бартомеу "прошла очень хорошо", и сейчас обе стороны работают над тем, чтобы "аргентинский нападающий продолжил выступления за каталонцев до лета 2021 года".

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Ранее относительно будущего 33-летнего Лионеля звучала противоречивая информация. По одним данным, Месси согласовал 5-летний контракт с "Манчестер Сити" на сумму 700 млн евро. Аргентинцу даже предложили долю в компании City Football Group, которая управляет клубом "МанСити", в качестве частичной оплаты. Однако футболист предпочитает взять вознаграждение деньгами.

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По другой же информации, тренер "Манчестер Сити" Гвардиола посоветовал Месси остаться в "Барселоне". Якобы "горожане" пришли к выводу, что не готовы выложить столь крупную сумму за трансфер Месси и запрашиваемую игроком зарплату. Зато могут подписать Лионеля в качестве свободного агента, каковым он станет через год.

Смотрите, как "Барселона" с Месси проиграла "Баварии" 2:8

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Барселона Манчестер Сити Лионель Месси
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