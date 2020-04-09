Месси покидает "Барселону"? Аргентинец лично прокомментировал слухи о своем будущем

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси в stories на своей странице в Instagram опроверг новость о том, что он может перейти в итальянский "Интер". Сегодня некоторые СМИ сообщили, что аргентинец начал переговоры с миланским клубом. Кстати, ранее мы писали, что фанат слепил Месси из пластилина.

Аргентинец опубликовал скриншот сообщения аргентинского сайта TNT и написал "fake news".

"Это ложные новости. То же самое касается информации о "Ньюэллз Олд Бойз", это неправда. К счастью, никто им не верит", – сообщил Месси.

Контракт Месси с "Барселоной" истекает в следующем году, но он может покинуть команду в конце сезона, если того захочет. 32-летний аргентинец всю карьеру выступает за каталонцев. В текущем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач в 31 матче. Transfermarkt оценивает его стоимость в 112 миллионов евро.

Ранее мы писали, что самолет Месси совершил аварийную посадку в аэропорту Брюсселя из-за неисправности. Аргентинского футболиста не было на борту его собственного лайнера. Личный самолет Месси приобрел относительно недавно, в 2018 году, за 13 миллионов евро.

Ранее мы писали, что Месси объявил, что игроки "Барселоны" пошли на снижение зарплаты. Доходы футболистов понизят на 70 процентов, чтобы выплачивать деньги всем сотрудникам клуба.

Смотрите, как Месси забивал в ворота дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов:

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