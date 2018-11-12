Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил приз лучшему игроку чемпионата Испании в сезоне-2017/18. Трофей аргентинцу вручили сегодня.

В прошлом сезоне Месси забил 34 гола в 26 матчах Примеры, что помогло каталонцам пройти сезон всего с одним поражением при 28 победах, и завоевать чемпионский титул, на 14 очков опередив ближайших соперников.

Напомним, что в своем последнем поединке испанского чемпионата "Барселона" впервые за 14 лет пропустила четыре гола на своем поле. В матче 12 тура "Барселона" проиграла "Бетису" – 3:4.

Кстати, Лионель Месси 20 октября не смог доиграть матч девятого тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2). В одном из эпизодов после контакта с соперником аргентинский форвард неудачно упал на руку. Позднее "Барселона" объявила, что Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лионель Месси не может спать после травмы. Футболист якобы не может уснуть из-за болевых ощущений в руке, из-за чего врачам приходится снижать дискомфорт с помощью препаратов.