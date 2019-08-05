Лионель Месси / Фото: AFP

Месси получил травму и пропустит предсезонный турнир по США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8 2019-08-05T14:27:00+03:00 Футбол Аргентинец вылетел на неопределенный срок

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси из-за травмы досрочно завершил в понедельник тренировку. Сообщается, что аргентинский футболист получил серьезную травму.

У аргентинца диагностировали повреждение икроножной мышцы правой ноги первой степени. Сроки восстановления пока не называются, но уже известно, что Месси не поедет с каталонцами в турне по США. "Барселона" в рамках подготовки к новому сезону отправится в США и проведет там два матча с "Наполи" – седьмого и 10 августа.

Напомним, что в начале августе Месси получил трехмесячную дисквалификацию от Южноамериканской конфедераций футбола (КОНМЕБОЛ) за обвинения организации в коррупции. Футболист раскритиковал КОМНЕБОЛ после матча с Бразилией на Кубке Америки-2019.

Реклама

"Барселона" начнет сезон 16-го августа матчем первого тура Примеры против Атлетика. У Лео есть полторы недели на лечение.

Напомним, что "Барселона" намерена продать полузащитника Филиппе Коутиньо до закрытия летнего трансферного окна. Стороны изначально были настроены на уход бразильца, однако на данный момент реальных вариантов смены клуба нет, хотя представители игрока также работали над трансфером. "Барселона" готова продать Коутиньо за 100 миллионов евро.

Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама