Месси принес Сетьену первую победу у руля "Барсы": видео эмоциональной реакции тренера

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Победу "Барселоне" в первом матче матче под руководством нового тренера Кике Сетьена принес Лионель Месси. На 75-й минуте домашнего поединка с "Гранадой" он забил единственный мяч каталонцев, игравших в численном большинстве, в этой встрече – 1:0.

Смотрите реакцию Кике Сетьена на гол Месси

Примечательно, что Лионель Месси также забивал первый гол "Барсы" после смены тренера и при Луисе Энрике, и при Эрнесто Вальверде.

Победный удар Месси по воротам "Гранады"

Читайте также: Не успел прийти: новый тренер "Барселоны" находится в "подвешенном состоянии"

Кстати, поразив ворота "Гранады", Месси стал первым игроком, забивавшим в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет. В ТОП-5 лиг Европы есть лишь три игрока, чьи серии длятся дольше: форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забивает 18 лет подряд, нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини и форвард "Бордо" Джимми Бриан – по 17 лет.

"Месси сделал то, что делает всю свою жизнь. Такова реальность. Бывают такие игры, когда вы застреваете, нет удачи и вдохновения, а в конце случается прекрасный момент. Голу предшествовал отличный пас пяткой от Видаля", – сказал о забитом мяче в игре с "Гранадой" главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен

Смотрите, как Месси забивает в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама