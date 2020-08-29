Месси прислал второй факс в "Барселону": обнародовано содержание

Лионель еще раз подтвердил желание уйти и попросил, чтобы на сборах каталонской команды его не ждали

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси направил в клуб новый факс, сообщает RAC1. По информации источника, аргентинский футболист уведомил каталонцев, что не будет присутствовать на предсезонном сборе. Таким образом его желание покинуть испанскую команду остается в силе.

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В воскресенье, 30 августа, футболисты "Барселоны" должны пройти медицинский осмотр перед возобновлением тренировок, включая сдачу ПЦР-теста на коронавирус. Месси на медосмотре не будет.

Лионель Месси. Фото: REUTERS/Rafael Marchante

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Напомним, "Барселона" готова отпустить Месси лишь в случае выплаты отступных в размере 700 млн евро. Нападающий же рассчитывает покинуть стан "сине-гранатовых" на правах свободного агента, воспользовавшись спорным пунктом в контракте. В итоге дело может дойти до суда.

Хотя, как мы писали ранее, возможен и менее скандальный сценарий, только с куда более скромной компенсацией для каталонского клуба. Поговаривают, что "Манчестер Сити" заплатит "Барселоне" за Месси 224 млн евро. А еще 336 млн евро от шейхов, владеющих английским клубом, получит сам Лионель в качестве зарплаты за три года контракта с "горожанами".

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Добавим, что первый факс от Месси пришел в "Барселону" четыре дня назад. В нем аргентинец писал следующее: "Я ценю все возможности личностного роста. Однако личные мотивы заставили меня принять трудное решение – я прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях".

Смотрите последний гол Месси за "Барселону"

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