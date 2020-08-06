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Месси признали лучшим футболистом сезона в Европе, оставив Роналду за бортом ТОП-3

6 августа, 10:39

Олег Люлька Олег Люлька

Аргентинский нападающий "Барселоны" получил эту награду в 9-й раз за последние 11 сезонов

Авторитетный аналитический ресурс WhoScored назвал аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком пятерки ведущих национальных чемпионатов Европы. Средняя оценка 6-кратного обладателя "Золотого мяча" за сезон-2019/20 составила 8,71 балла. И это – несмотря на проигрыш "Барсой" чемпионского титула в Испании.

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На второе место престижного рейтинга WhoScored поставил форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе со средним баллом за сезон 8,14. На третьей строчке – нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (8,13). Четвертым стал полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (7,97) и лишь пятым – форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (7,82).

Отметим, что Лионель Месси уже в девятый раз за последние 11 сезонов становится лучшим игроком ТОП-5 лиг Европы. Аргентинец уступил это звание в сезоне-2013/14 тогдашнему форварду "Ливерпуля" Луису Суаресу, а в сезоне-2016/17 Лионеля опередил бывший одноклубник по "Барселоне" Неймар.

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Ранее "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом Месси. Лионеля сватали в Италию на зарплату 50 млн евро в год. Но гендиректор миланского клуба назвал этот трансфер утопией.

Смотрите, как забивает Месси

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