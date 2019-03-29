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Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду

Сегодня, 21:41

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании

Месси и Роналду теперь играют в разных чемпионатах
Месси и Роналду теперь играют в разных чемпионатах. Фото: Getty Images
Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e74/d3c/5c9e74d3c9769.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e74/d3c/5c9e74d3c9769.jpg Футбол Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего ранее за принципиального соперника каталонского клуба – мадридский "Реал". "Было приятно играть против Криштиану, даже если это было и трудно. Мне нравилось выигрывать кубки, когда Роналду был в "Реале". Было бы здорово, если бы он по-прежнему там играл", – сказал Месси.

Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он участвовал в общей сложности в 486 играх во всех турнирах и оформил 475 голов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро.

"Я очень уважаю "Ювентус". Думаю, что это очень сильный клуб с очень хорошими игроками, а с приходом Криштиану Роналду – тем более. Обыграв мадридский "Атлетико", они получили большое преимущество. Но я надеюсь, что мы тоже сможем быть среди фаворитов Лиги чемпионов", – сказал Месси.

В четвертьфинале турнира "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Ювентус" встретится с амстердамским "Аяксом".

Ранее мы писали, что Месси показал миру свой телефон стоимостью семь тысяч евро. Аргентинец покрыл гаджет золотом в 24 карата и нанес на него имена всех своих близких.

В Аргентине увековечили Лионеля Месси в бронзе:

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Тег Барселона, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Лионель Месси

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Источники:

Сегодня|Спорт , AS.com

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