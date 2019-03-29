Месси признался, что ему было приятно играть против Роналду
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего ранее за принципиального соперника каталонского клуба – мадридский "Реал". "Было приятно играть против Криштиану, даже если это было и трудно. Мне нравилось выигрывать кубки, когда Роналду был в "Реале". Было бы здорово, если бы он по-прежнему там играл", – сказал Месси.
Роналду играл за "Реал" с 2009 по 2018 год. В составе испанской команды он участвовал в общей сложности в 486 играх во всех турнирах и оформил 475 голов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории "сливочных". Летом 2018 года он перешел в "Ювентус" за 100 миллионов евро.
"Я очень уважаю "Ювентус". Думаю, что это очень сильный клуб с очень хорошими игроками, а с приходом Криштиану Роналду – тем более. Обыграв мадридский "Атлетико", они получили большое преимущество. Но я надеюсь, что мы тоже сможем быть среди фаворитов Лиги чемпионов", – сказал Месси.
В четвертьфинале турнира "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед", а "Ювентус" встретится с амстердамским "Аяксом".
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В Аргентине увековечили Лионеля Месси в бронзе:
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