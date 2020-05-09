Месси против Марадоны: обладатель "Золотого мяча" заявил, кто из аргентинских гениев лучше

Сравнение, автором которого стал чемпион мира-2006 Фабио Каннаваро, оказалось не в пользу Лионеля

Бывший капитан сборной Италии по футболу, чемпион мира-2006 и обладатель "Золотого мяча" того же года Фабио Каннаваро поделился мнением о форварде каталонской "Барселоны" Лионеле Месси и легендарном нападающем национальной команды Аргентины Диего Марадоне. Сравнение двух аргентинцев, которое сделал Каннаваро, оказалось не в пользу Лео.

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"Очень уважаю Месси. Для нового поколения он один из лучших. Марадона был другим, потому что футбол был другим. Его постоянно пинали, но он контролировал ситуацию. Диего был жестким игроком. Лионель – топ-футболист, но Марадона – это другой мир. Никогда не сравнивал его с другими. Не видел игру Пеле, но следил за Диего. За семь лет посмотрел каждый матч. Он не один из лучших, он лучший", – заявил Каннаваро в комментарии Sky Sports

Реклама Лионель Месси и Диего Марадона / Фото: Getty Images

Фабио Каннаваро / Фото: AFP

Впрочем, стоит отметить, что Фабио Каннаваро трудно быть объективным. Он является уроженцем Неаполя и воспитанником местного "Наполи". За молодежную команду этого итальянского клуба Фабио выступал, когда в основном составе неаполитанцев играл Марадона.

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Ранее мы писали, чтоМарадона признан самым техничным футболистом в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10, а Месси в рейтинге "технарей" досталась пятая строчка.

Отметим, что Диего Марадона вошел и в другой ТОП – самых известных балагуров мирового футбола:список звезд -от посредника наркобаронов до тех, кого погубил алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола

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