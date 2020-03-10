Месси пытается вытащить из тюрьмы бывшую звезду "Барселоны"

Аргентинский игрок "Барселоны" Лионель Месси нанял адвокатов для помощи бывшему одноклубнику Роналдиньо. На данный момент известный бразилец находится под арестом из-за въезда в Парагвай по поддельным паспортам. Сообщается, что Роналдиньо и Роберто будут удерживать под стражей на время следственных действий. Этот процесс может продлиться до шести месяцев.

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Адвокаты добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу, решив, что братья могут сбежать, а Бразилия не станет выдавать своих граждан Парагваю. Напомним, что Роналдиньо и Роберто были задержаны в аэропорту Парагвая из-за предъявленных поддельных документов.

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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