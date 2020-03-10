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Месси пытается вытащить из тюрьмы бывшую звезду "Барселоны"

10 марта, 14:38

Максим Перепелица

Аргентинский форвард нанял адвокатов, чтобы те вытащили Роналдиньо

Аргентинский игрок "Барселоны" Лионель Месси нанял адвокатов для помощи бывшему одноклубнику Роналдиньо. На данный момент известный бразилец находится под арестом из-за въезда в Парагвай по поддельным паспортам. Сообщается, что Роналдиньо и Роберто будут удерживать под стражей на время следственных действий. Этот процесс может продлиться до шести месяцев.

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Адвокаты добивались домашнего ареста для своих клиентов, но суд отклонил просьбу, решив, что братья могут сбежать, а Бразилия не станет выдавать своих граждан Парагваю. Напомним, что Роналдиньо и Роберто были задержаны в аэропорту Парагвая из-за предъявленных поддельных документов.

Напомним, ранее у Роналдиньо было заблокировано 57 объектов недвижимости в Бразилии из-за долга по штрафу, который его обязала выплатить прокуратура родной страны. Футболист должен был заплатить 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри.

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Барселона Лионель Месси Роналдиньо

Источник: Сегодня|Спорт

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