Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,49
26,18

Месси рассказал, каким будет матч с "Реалом", который, с вероятностью в 55 процентов, выиграет "Барса"

17 декабря, 12:37

Самый ожидаемый поединок последнего месяца календарного года состоится в среду на "Камп Ноу"

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

Реклама

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, в чем для его команды будет главная сложность поединка с "Реалом", который состоится в среду, 18 декабря, на каталонском стадионе "Камп Ноу". Напомним, испанская лига отказалась проводить это противостояние в удобное для азиатского зрителя дневное время. Матч "Барселона" – "Реал" начнется в 21:00 по киевскому времени.

Читайте также: "Барселона" готова сделать большую скидку для "Баварии", чтобы "сплавить" футболиста

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

"Играя в Мадриде на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперед, – говорит Лионель Месси. – Тогда как на "Камп Ноу", где состоится предстоящий матч, мадридцы играют по-другому – опускаются ниже, действуют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. А на "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные"

Смотрите, как "Барселона" победила в Лиге чемпионов "Интер"

Читайте также: "Я не понял, почему стадион замолчал": "новый Месси" забил самый "юный" гол в истории ЛЧ

Отметим, что в матче "Барселона" – "Реал" букмекеры отдают предпочтение каталонцам. На их победу установлен коэффициент 1.77, а на ничью, как и на победу "Реала", – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Месси оценивается в 55 процентов, а двух других исходов – в 22,5 процента каждый.

Обзор победы "Реала" над "Брюгге" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид Лионель Месси Камп Ноу

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Реал" спасся в "Валенсии" и другие матчи: расписание, прогноз, результаты 17-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Динамо" – "Лугано": онлайн матча Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...