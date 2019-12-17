Месси рассказал, каким будет матч с "Реалом", который, с вероятностью в 55 процентов, выиграет "Барса"

Лионель Месси / Фото: Reuters

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, в чем для его команды будет главная сложность поединка с "Реалом", который состоится в среду, 18 декабря, на каталонском стадионе "Камп Ноу". Напомним, испанская лига отказалась проводить это противостояние в удобное для азиатского зрителя дневное время. Матч "Барселона" – "Реал" начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Лионель Месси / Фото: Reuters

"Играя в Мадриде на "Бернабеу", мы получаем больше свободных зон. "Реал" больше атакует, потому что положение хозяина обязывает их это делать, трибуны гонят их вперед, – говорит Лионель Месси. – Тогда как на "Камп Ноу", где состоится предстоящий матч, мадридцы играют по-другому – опускаются ниже, действуют плотнее и больше контратакуют, используя скорость своих нападающих. На "Бернабеу" мы играем 90 минут на равных. А на "Камп Ноу" матчи более закрытые и сложные"

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Отметим, что в матче "Барселона" – "Реал" букмекеры отдают предпочтение каталонцам. На их победу установлен коэффициент 1.77, а на ничью, как и на победу "Реала", – 4.30. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Месси оценивается в 55 процентов, а двух других исходов – в 22,5 процента каждый.

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