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Месси рассказал, ради какого клуба готов покинуть "Барселону"

27 октября, 13:03

Пока что у аргентинца в приоритете семья

Месси

Месси / Фото: Reuters

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметил, что хотел бы поиграть за аргентинский клуб "Ньюэллс Олд Бойз", однако его сыну Тьяго не нравится в Аргентине.

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"С детства мечтал играть в Аргентине за "Ньюэллс Олд Бойз", но сейчас у меня семья, трое детей, и я живу в месте, где я спокоен. Могу обеспечить своим детям хорошее будущее. Но постараюсь убедить семью последовать со мной в Аргентину. Сейчас я должен также брать в расчет мнение детей", – рассказал игрок.

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: AFP

Проблема в том, что каждый раз, когда мы едем куда-то, Тьяго раздражается. Ему ничего не нравится в Аргентине. Каждый раз он хочет поскорее вернуться в Барселону к друзьям. Все становится сложнее и сложнее, но семья – мой приоритет в жизни", – отметил Лео.

Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Лионель Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Marca

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