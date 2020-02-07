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Месси расставил все точки над "і" о своем возможном уходе из клуба

7 февраля, 23:00

Лео планирует продлить контракт, но пока не хочет спешить

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Форвард "Барселоны" Лионель Месси не собирается уходить из клуба, несмотря на конфликт со спортивным директором каталонцев Эриком Абидалем. 32-летний аргентинец по-прежнему настроен остаться в Барселоне, по крайней мере, до конца действия нынешнего контракта.

Сообщается, что ситуация стала менее напряженной после разговора Месси с президентом клуба Жозепом Бартомеу, который также отдельно общался с Абидалем. Игрок открыт для переговоров о продлении контракта, однако не намерен спешить и хочет вернуться к данному вопросу ближе к завершению нынешнего соглашения. Его устраивает ежегодное продление на год.

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Барса", напротив, собирается предложить контракт, рассчитанный на несколько лет, и надеется встретиться с его отцом и агентом Хорхе уже в ближайшие месяцы. Напомним, что срок действующего контракта аргентинского нападающего истекает летом 2021 года.

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Sky Sports

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