Месси сделал громкое заявление, от которого у фанатов "Барселоны" пойдут мурашки по коже

Лионель Месси / Фото: AFP

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал продление контракта с клубом. Кстати, сыновья Лео вручили папе историческую награду.

"Мы обсуждали контракт некоторое время назад. Не хочу, чтобы контракт связывал меня, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Намерен продолжать соревноваться до тех пор, пока буду чувствовать себя хорошо физически, но, очевидно, я останусь до конца карьеры", – сказал Месси.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предложит Месси контракт на 10 лет – с должностью после завершения карьеры.

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Мы уже писали , что Месси и другие лидеры "Барселоны" были против прихода Гризманна. Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг публикации медиа о том, что созванивался с Гризманном по поводу перехода. Игроки "Барселоны" считали, что Гризманн – не то подкрепление, которое нужно команде.

Лионель Месси возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов:

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