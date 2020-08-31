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Месси шлет "Барселоне" факсы, а его отец готовится ко встрече с президентом

31 августа, 18:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каталонский клуб намерен уговорить аргентинца продлить контракт на три года

Продолжает развиваться сериал с уходом Лионеля Месси из испанского гранда. Тем временем, "Барселона" придумала, как наказать Месси за неявку. Однако санкции не пугают аргентинского форварда.

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Более того – 32-летний футболист сообщил клубу, что не явится в его расположение к старту сезона, сообщает авторитетное издание Marca. Чемпионат Испании планируют начать 12 сентября. А Лео считает, что более ничем не обязан "Барсе" и может перейти в другой клуб на правах свободного агента. Хотя испанская Ла Лига утверждает, что контракт Месси с "Барселоной" остается в силе.

Одну из последних попыток уладить конфликт клуб предпримет в конце этой недели. Президент "гранатово-синих" Жозеп Бартомеу пригласил Хорхе Месси, отца футболиста, на встречу – и тот прилетит в Каталонию. По информации ESPN, "Барселона" намерена предложить своему капитану контракт даже не на два года, как говорилось ранее, а на три. Осталось выяснить, насколько серьезно шестикратный обладатель "Золотого мяча" вознамерился покинуть клуб.

В это же время другие источники утверждают, что Лионель – уже одной ногой в "Манчестер Сити", а шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро.

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