Месси со скандалом обставил Роналду, став лучшим в истории бомбардиром ТОП-5 чемпионатов

В активе аргентинца - теперь уже 438 голов. Правда, по мнению болельщиков, гордиться этим рекордом Лео не стоит

Гол Месси со спорного пенальти в матче с "Сосьедадом" 1:0 стал для аргентинского форварда "Барселоны" уже 438-м в 474 поединках чемпионата Испании. Таким образом, Лео Месси возглавил список лучших бомбардиров пяти сильнейших европейских лиг в истории! Хотя, по мнению болельщиков, гордиться этим мячом Лионелю не стоит, ведь он был забит после атаки, в которой арбитр "прозевал" у каталонцев офсайд.

По голам в ТОП-5 лиг Европы 32-летний аргентинец обошел португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого 437 забитых мячей в 540 матчах. Отметим, что в нынешнем сезоне Месси принял участие в 22 матчах испанского чемпионата, забив 19 голов и сделав 12 результативных передач.

Обзор матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" (1:0)

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/ Фото: Reuters

При этом реализованный на 81-й минуте матча с "Сосьедадом" пенальти стал для Лионеля Месси 55-м в чемпионате Испании. По этому показателю он занимает третье место в истории турнира. Вторая строчка принадлежит Уго Санчесу (56), защищавшему цвета "Атлетико", "Реала" и "Сосьедада". А лидером по этому показателю остается экс-форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, ударами с 11-метровой отметки забивший в Примере 61 гол.

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Ранее мы писали, что арбитр матча "Барселона" – "Реал Сосьедад" должен был удалить с поля Месси. Аргентинец, грубо наступив на ногу сопернику, заслужил первую в клубной карьере красную карточку. Но судья за этот фол не показал Лео даже "горчичник".

Смотрите, как Месси забивает в Лиге чемпионов

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