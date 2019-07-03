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Месси сообщил, покинет ли сборную Аргентины после фиаско на Кубке Америки

3 июля, 12:11

Нападающий "Барселоны" рассказал, хочет ли он продолжать выступать за свою страну

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, останется ли он в сборной Аргентины после того, как его национальная команда проиграла Бразилии в полуфинале Кубка Америки со счетом 0:2. Вопрос, продолжит ли Месси выступать за свою страну, актуален в связи с тем, что ранее после фиаско сборной на крупных турнирах он уже не раз заявлял, что больше ноги его в национальной команде не будет. Однако впоследствии всегда в сборную возвращался.

Как Бразилия обыгрывала Аргентину на Копа Америка

"Впереди нас ждет что-то новое, – заявил Лионель Месси после поражения от бразильцев. – Я надеюсь, что нас будут уважать, а не критиковать. Этой команде надо дать спокойно существовать и расти. Правда заключается в том, что я отлично ладил с этими футболистами, и если я должен буду каким-то образом помочь им, я это сделаю. Это отличная команда, и она развивается. Если у меня будет возможность присоединиться к ним, я ей воспользуюсь".


Как мы писали ранее, фаны высмеяли Месси за его реакцию на поражение от Бразилии. Лидер аргентинцев возложил вину за вылет с Кубка Америки на арбитров. И тут же получил "ответку" из соцсетей. "Будем надеяться, что Южноамериканская конфедерация футбола что-нибудь предпримет по этому поводу, – жалуется на судейство Месси. – Что придумает? Проводить Копа Америка по семь раз в году, чтобы ты наконец ее выиграл?" – потроллил Лионеля один из пользователей.

Также сообщалось, что бразильские фанаты не давали аргентинским футболистам спать перед полуфиналом Кубка Америки. План болельщиков сработал: из сборная всухую обыграла принципиального соперника.

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Тег Лионель Месси, сборная Аргентины, Кубок Америки

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Championat.ru

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