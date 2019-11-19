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Месси спасает Аргентину в матче с Уругваем и гонится за Пеле: судья поставил пенальти на 91-й минуте

19 ноября, 01:05

Лионель забил за сборную 70 голов, в Южной Америке больше только у бразильского Короля футбола

Луис Суарес и Лионель Месси

Луис Суарес и Лионель Месси / Фото: Reuters

Крайне драматичной получилась развязка в товарищеском матче между Уругваем и Аргентиной, которая прошла на стадионе "Блумфилд" в Тель-Авиве. Уже в компенсированное арбитром время Лионель Месси спас свою команду, реализовав пенальти – 2:2. Ранее Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера Бразилии.

Уругвай и открыл счет в первом тайме усилиями Эдинсона Кавани. Аргентина сумела отыграться лишь к середине второго тайма благодаря удару Серхио Агуэро после розыгрыша углового. Но 1:1 горело на табло недолго, команду Оскара Табареса ударом со штрафного снова вывел вперед Луис Суарес. Кстати, на днях главный тренер Уругвая Табарес попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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Но удержать победу уругвайцам не удалось. Аргентинцы, которым нечего было терять, пошли на финальный штурм ворот Кампаньи, и вскоре судья за игру рукой Касереса поставил в ворота первых чемпионов мира пенальти, который на 90+2-й минуте реализовал Месси – 2:2.

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Для Лео этот гол стал 70-м за сборную, и по этому показателю он вышел на 14-е место в истории футбола. В Южной Америке больше Месси за национальную команду забивал только трехкратный чемпион мира бразилец Пеле – 77 раз.Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.


Фото Reuters

Смотрите также обзор матча Германия — Аргентина – 2:2

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товарищеский матч Лионель Месси сборная Аргентины сборная Уругвая Луис Суарес Эдинсон Кавани Оскар Табарес

Источник: Сегодня|Спорт

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