Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Месси среди вратарей": семь фактов о скрытом герое финала Лиги чемпионов

3 июня, 12:58

Бразилец, удержавший на замке ворота "Ливерпуля" в главной игре года, мог и не стать голкипером – из-за проблем с ростом

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер
Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер. Фото: AFP

Алиссон Беккер стал первым за 9 лет вратарем, который не пропустил в финале Лиги чемпионов. В Мадриде в главном поединке года против "Тоттенхэма" (2:0) бразильский голкипер "Ливерпуля" совершил 8 сейвов, повторив рекорд Эдвина ван дер Сара. Главный герой финала, пожалуй, именно он. Хотя УЕФА и назвал лучшим игроком решающего матча евросезона Вирджила ван Дейка.

Алиссон родился в бразильском городе Ново-Амбургу, основанном эмигрантами из Германии, имеет немецко-еврейские корни. В детстве у него были серьезные проблемы – слишком низкий рост, чтобы играть в воротах. Его физическое развитие в юношеской команде "Интернасьонала" оценивали в 2 балла из 5. Но за год, к шестнадцатилетию, он вырос со 170 до 187 см.

Обзор финала ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2)

Когда он уже стал вратарем, мама ему сказала: "Почему бы тебе не поменять надпись на футболке? Алиссонов много, но Алиссон Беккер – один". Сын прислушался: "Я поменял на А. Беккер для лаконичности. Теперь люди знают мою фамилию". 

Семья Алиссона – сплошь вратарская. Отец защищал ворота футбольных команд на любительском уровне, мама – в гандболе, а со старшим братом Муриэлом они даже конкурировали за пост "номер один" в "Интернасьонале". Кстати, далеко не всегда в пользу нашего героя финала. Муриэл всегда был для него примером для подражания, как и более известные бразильские голкиперы Дида и Таффарел. Дальнейшая карьера старшего из братьев Беккеров не такая успешная – сейчас он выступает за португальский "Белененсеш". 

Когда Беккер перешел в "Рому", то сначала проигрывал конкуренцию Войцеху Щесному. А после того как поляка продали в "Ювентус", сразу же заявил о себе. От бывшего кипера "волков" Роберто Негрисоло получил прозвище "Месси среди вратарей". 

19 июля прошлого года Алиссон стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Его трансфер из "Ромы" в "Ливерпуль" стоил 62,5 млн евро. Но уже через 20 дней рекорд был побит, когда Кепа Аррисабалага перешел из "Атлетика" в "Челси" за 79,5 млн.

В этом сезоне АПЛ бразилец стал лучшим вратарем турнира, отстояв на "ноль" 21 матч из 38. Пропустил он всего 22 мяча и совершил 76 сейвов.

После церемонии награждения Алиссон уселся на газон, достал телефон и по FaceTime позвонил жене: она не смогла присутствовать в Мадриде, со дня на день должна родить второго ребенка. С Натальей они познакомились еще в подростковом возрасте, но долго не афишировали свои отношения. Сейчас воспитывают двухлетнюю дочь Хелену.  

Кроме классной игры в воротах, Алиссон еще и классно играет на гитаре. На посвящении в игроки "Ливерпуля" он под гитару спел бразильскую песню. А в караоке по тому же случаю выбрал Oasis "Don’t Look Back In Anger". Хотя признается, что его "коронка" – детская песенка "Baby Shark", которую он постоянно поет своей дочке. Еще Беккер очень любит сертаньехо – бразильское кантри.

Как сообщалось ранее, украинский арбитр разобрал ключевой момент всей Лиги чемпионов. "Это - пенальти", - Олег Орехов разложил по полочкам эпизод, предопределивший победу "Ливерпуля" в финальном матче ЛЧ с "Тоттенхэмом".

Также сообщалось, что названа символическая сборная Лиги чемпионов. УЕФА подвел итоги турнира, собрав 20 футболистов в команде года. Вратарскую позицию в ней представляют Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Алисон Бекер

Вы сейчас просматриваете новость " "Месси среди вратарей": семь фактов о скрытом герое финала Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Кирилл Круторогов

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красный парад: более 750 тысяч фанов вышли на улицы поздравить "Ливерпуль"

Сегодня, 10:29

Футболисты "Ливерпуля" проехались по городу на автобусе в честь победы в Лиге чемпионов

Лучший игрок финала ЛЧ назвал футболиста, который должен получить "Золотой мяч-2019"

Вчера, 14:40

Голландский защитник "Ливерпуля" предрекает награду человеку, которого в финале Лиги чемпионов мы не увидели

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Анджелина Джоли покорила красотой в деловом образе

Коломойский и Боголюбов вывели 5,5 млрд долларов из...

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

15 самых красивых актрис старого кино

MONATIK впервые рассказал о своей супруге

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 23:54

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Сенсация столетия в боксе: крушителя Кличко Энтони Джошуа уничтожил толстяк Энди Руис

Вчера, 09:19

Видео невероятного боя в Нью-Йорке, завершившегося сокрушительным фиаско британского фаворита

Онлайн финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" взял титул, всухую выиграв у "Тоттенхэма"

1 июня, 23:58

После шести кряду проигранных финалов Юрген Клопп, наконец, победил. Его "Ливерпуль" – лучший клуб Европы

Где смотреть финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

1 июня, 21:41

Список трансляций главного матча года на ТВ и в интернете

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

31 мая, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

​Люди спасли тонущих слонят: видео

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь