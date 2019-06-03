"Месси среди вратарей": семь фактов о скрытом герое финала Лиги чемпионов

Бразилец, удержавший на замке ворота "Ливерпуля" в главной игре года, мог и не стать голкипером – из-за проблем с ростом

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер. Фото: AFP

Алиссон Беккер стал первым за 9 лет вратарем, который не пропустил в финале Лиги чемпионов. В Мадриде в главном поединке года против "Тоттенхэма" (2:0) бразильский голкипер "Ливерпуля" совершил 8 сейвов, повторив рекорд Эдвина ван дер Сара. Главный герой финала, пожалуй, именно он. Хотя УЕФА и назвал лучшим игроком решающего матча евросезона Вирджила ван Дейка.

Алиссон родился в бразильском городе Ново-Амбургу, основанном эмигрантами из Германии, имеет немецко-еврейские корни. В детстве у него были серьезные проблемы – слишком низкий рост, чтобы играть в воротах. Его физическое развитие в юношеской команде "Интернасьонала" оценивали в 2 балла из 5. Но за год, к шестнадцатилетию, он вырос со 170 до 187 см.

Обзор финала ЛЧ "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2)

Когда он уже стал вратарем, мама ему сказала: "Почему бы тебе не поменять надпись на футболке? Алиссонов много, но Алиссон Беккер – один". Сын прислушался: "Я поменял на А. Беккер для лаконичности. Теперь люди знают мою фамилию".

Семья Алиссона – сплошь вратарская. Отец защищал ворота футбольных команд на любительском уровне, мама – в гандболе, а со старшим братом Муриэлом они даже конкурировали за пост "номер один" в "Интернасьонале". Кстати, далеко не всегда в пользу нашего героя финала. Муриэл всегда был для него примером для подражания, как и более известные бразильские голкиперы Дида и Таффарел. Дальнейшая карьера старшего из братьев Беккеров не такая успешная – сейчас он выступает за португальский "Белененсеш".

Когда Беккер перешел в "Рому", то сначала проигрывал конкуренцию Войцеху Щесному. А после того как поляка продали в "Ювентус", сразу же заявил о себе. От бывшего кипера "волков" Роберто Негрисоло получил прозвище "Месси среди вратарей".

19 июля прошлого года Алиссон стал самым дорогим вратарем в истории футбола. Его трансфер из "Ромы" в "Ливерпуль" стоил 62,5 млн евро. Но уже через 20 дней рекорд был побит, когда Кепа Аррисабалага перешел из "Атлетика" в "Челси" за 79,5 млн.

В этом сезоне АПЛ бразилец стал лучшим вратарем турнира, отстояв на "ноль" 21 матч из 38. Пропустил он всего 22 мяча и совершил 76 сейвов.

После церемонии награждения Алиссон уселся на газон, достал телефон и по FaceTime позвонил жене: она не смогла присутствовать в Мадриде, со дня на день должна родить второго ребенка. С Натальей они познакомились еще в подростковом возрасте, но долго не афишировали свои отношения. Сейчас воспитывают двухлетнюю дочь Хелену.

Кроме классной игры в воротах, Алиссон еще и классно играет на гитаре. На посвящении в игроки "Ливерпуля" он под гитару спел бразильскую песню. А в караоке по тому же случаю выбрал Oasis "Don’t Look Back In Anger". Хотя признается, что его "коронка" – детская песенка "Baby Shark", которую он постоянно поет своей дочке. Еще Беккер очень любит сертаньехо – бразильское кантри.

Как сообщалось ранее, украинский арбитр разобрал ключевой момент всей Лиги чемпионов. "Это - пенальти", - Олег Орехов разложил по полочкам эпизод, предопределивший победу "Ливерпуля" в финальном матче ЛЧ с "Тоттенхэмом".

Также сообщалось, что названа символическая сборная Лиги чемпионов. УЕФА подвел итоги турнира, собрав 20 футболистов в команде года. Вратарскую позицию в ней представляют Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

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