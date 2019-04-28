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Месси стал автором уникального достижения в истории "Барселоны"

28 апреля, 11:25

Аргентинец – первый игрок, выигравший в каталонцами десять титулов чемпиона Испании

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле минимально обыграла "Леванте" (1:0) и досрочно завоевала титул чемпиона Испании. Таким образом Лионель Месси, забивший в этой игре единственный мяч, стал первым игроком в истории "Барселоны", который смог завоевать десять титулов в испанской Ла Лиге. Кстати, в нынешнем сезоне в рамках Примеры Месси отыграл 32 матча и забил 34 гола. Также на его счету 15 результативных передач. 

Как сообщалось ранее, за чемпионским матчем "Барселоны" с "Леванте" с трибун наблюдало более 90 тысяч зрителей. Но первый тайм завершился без голов. Пришлось в перерыве тренеру хозяев бросать в бой тяжелую артиллерию. На замену вышел Лионель Месси и решил исход встречи. Отметим, что чемпионат Испании проводится с 1929 года, за это время всего девять команд выигрывали титул: "Реал" – 33 раза, "Барселона" – 26, "Атлетико" – 10, "Атлетик" – 8, "Валенсия" – 6, "Реал Сосьедад" – 2, "Депортиво" – 1, "Севилья" – 1, "Бетис" – 1.

А накануне чемпионской игры "Барселоны" экс-тренер каталонцев Хорди Роура рассказал о том, как Лионель Месси едва не покинул "блаугранас" в 2014 году. За шесть дней до смерти его убедил остаться в "Барсе" Тито Виланова.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Леванте

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Сегодня|Спорт

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