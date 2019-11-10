Месси стреляет "трешками" также, как Роналду: форвард "Барселоны" догнал конкурента

Лионель Месси / Фото: Reuters

За свою карьеру в чемпионате Испании и в "Реале" в частности португалец Криштиану Ронплду установил немало рекордов. И вот один один из них вчера вечером повторил его главный конкурент аргентинец Лионель Месси. В матче 13-го тура Примеры "Барселона" на своем поле уверенно переиграла "Сельту" 3:1, а сам южноамериканский нападающий отметился тремя забитыми мячами. Ранее мы писали, что Месси сделал громкое заявление, от которого у фанатов "Барселоны" пойдут мурашки по коже.

Читайте также: Месси обошел Роналду по голам, забив два мяча конкуренту Лунина

Реклама

Этот хет-трик стал для Лионеля уже 34-м в чемпионате Испании, и по данному показателю он сравнялся с Криштиану Роналду. Чаще хет-трики в Примере никто не оформлял. Правда, Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", провел в высшем дивизионе чемпионата Испании 292 встречи, а Месси — 459. Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

Смотрите, как забивает за "Барселону" аргентинский форвард Лионель Месси

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама