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Месси стреляет "трешками" также, как Роналду: форвард "Барселоны" догнал конкурента

10 ноября, 10:11

Лионелю потребовалось для этого провести в Примере 459 матчей

Лионель Месси

Лионель Месси / Фото: Reuters

За свою карьеру в чемпионате Испании и в "Реале" в частности португалец Криштиану Ронплду установил немало рекордов. И вот один один из них вчера вечером повторил его главный конкурент аргентинец Лионель Месси. В матче 13-го тура Примеры "Барселона" на своем поле уверенно переиграла "Сельту" 3:1, а сам южноамериканский нападающий отметился тремя забитыми мячами. Ранее мы писали, что Месси сделал громкое заявление, от которого у фанатов "Барселоны" пойдут мурашки по коже.

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Этот хет-трик стал для Лионеля уже 34-м в чемпионате Испании, и по данному показателю он сравнялся с Криштиану Роналду. Чаще хет-трики в Примере никто не оформлял. Правда, Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", провел в высшем дивизионе чемпионата Испании 292 встречи, а Месси — 459. Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

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Барселона чемпионат Испании Криштиану Роналду Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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