Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеской игры.
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Ситуация с участием капитана "Барселоны" произошла в концовке матча. Тите потребовал желтую карточку для агентинского нападающего, а Месси, в свою очередь, сказал наставнику бразильской команды заткнуться.
"Я пожаловался судье, потому что Месси надо было показать желтую карточку, он мне сказал, что я должен заткнуться", – рассказал наставник сборной Бразилии Тите.
Сам Месси заявил, что не понял, был ли на самом деле пенальти, а упал по инерции после контакта с защитником.
Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.
Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на Чемпионате мира".
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