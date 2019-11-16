Месси сыграл за Аргентину и заставил заткнуться тренера сборной Бразилии

Лео был не очень в восторге от поведения наставника

Месси пропустит первый матч отбора на ЧМ-2022 / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси во время товарищеской игры.

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Ситуация с участием капитана "Барселоны" произошла в концовке матча. Тите потребовал желтую карточку для агентинского нападающего, а Месси, в свою очередь, сказал наставнику бразильской команды заткнуться.

"Я пожаловался судье, потому что Месси надо было показать желтую карточку, он мне сказал, что я должен заткнуться", – рассказал наставник сборной Бразилии Тите.

Сам Месси заявил, что не понял, был ли на самом деле пенальти, а упал по инерции после контакта с защитником.

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на Чемпионате мира".

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