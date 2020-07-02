Месси теряет тренера: назван день, когда могут уволить наставника "Барселоны"

Стало известно, когда может решиться судьба Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны". Как сообщает испанское издание Marca, 61-летнего наставника каталонцев могут отправить в отставку уже в ближайшие дни. Напомним, накануне "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" 2:2, и если сегодня "Реал" одолеет "Хетафе", то оторвется от "блаугранас" уже на четыре очка.
Если "Реалу" удастся увеличить отрыв от "Барселоны", Кике Сетьена с должности главного тренера "Барселоны" могут уволить уже завтра-послезавтра. Напомним, что футболисты каталонского клуба не поддерживают своего наставника. Наоборот, агрессивный стиль общения ассистента Сетьена отдалил игроков от тренерского штаба.
Добавим, что на грани отставки Кике Сетьен оказался еще до игры с "Атлетико". Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после субботней ничьей с "Сельтой" (2:2). Команда выразила Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство точно достанется "Реалу".
После этого, по данным СМИ, состоялось тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена. На нем президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и другие члены менеджмента выразили поддержку действующему наставнику. Но делу это не помогло – в игре с "Атлетико" "Барселона" снова потеряла важные очки.
Отметим, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В случае если уже нынешним летом соглашение будет разорвано, тренером каталонцев, с большой вероятностью, станет Хави, который в настоящее время работает в катарском "Аль-Садде".
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