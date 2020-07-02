Українська
$ 26,77
30
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Месси теряет тренера: назван день, когда могут уволить наставника "Барселоны"

2 июля, 13:24

Олег Люлька Олег Люлька

Если "Реал" сегодня увеличит отрыв от каталонцев, отставка Кике Сетьена может последовать незамедлительно

Стало известно, когда может решиться судьба Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны". Как сообщает испанское издание Marca, 61-летнего наставника каталонцев могут отправить в отставку уже в ближайшие дни. Напомним, накануне "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" 2:2, и если сегодня "Реал" одолеет "Хетафе", то оторвется от "блаугранас" уже на четыре очка.

Реклама

Если "Реалу" удастся увеличить отрыв от "Барселоны", Кике Сетьена с должности главного тренера "Барселоны" могут уволить уже завтра-послезавтра. Напомним, что футболисты каталонского клуба не поддерживают своего наставника. Наоборот, агрессивный стиль общения ассистента Сетьена отдалил игроков от тренерского штаба.

"Барселона": Кике Сетьен и игроки

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Добавим, что на грани отставки Кике Сетьен оказался еще до игры с "Атлетико". Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после субботней ничьей с "Сельтой" (2:2). Команда выразила Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство точно достанется "Реалу".

Реклама

После этого, по данным СМИ, состоялось тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена. На нем президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и другие члены менеджмента выразили поддержку действующему наставнику. Но делу это не помогло – в игре с "Атлетико" "Барселона" снова потеряла важные очки.

Отметим, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В случае если уже нынешним летом соглашение будет разорвано, тренером каталонцев, с большой вероятностью, станет Хави, который в настоящее время работает в катарском "Аль-Садде".

Смотрите, как "Барселона" выступает в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер Барселона чемпионат Испании Кике Сетьен

Источник: Marca

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионов
Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 32-го тура чемпионата Англии: битва двух чемпионовФутбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещание
Минздрав советует перенести финал Кубка Украины из Львова: УАФ собирает экстренное совещаниеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять