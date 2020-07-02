Месси теряет тренера: назван день, когда могут уволить наставника "Барселоны"

Если "Реал" сегодня увеличит отрыв от каталонцев, отставка Кике Сетьена может последовать незамедлительно

Стало известно, когда может решиться судьба Кике Сетьена на посту главного тренера "Барселоны". Как сообщает испанское издание Marca, 61-летнего наставника каталонцев могут отправить в отставку уже в ближайшие дни. Напомним, накануне "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико" 2:2, и если сегодня "Реал" одолеет "Хетафе", то оторвется от "блаугранас" уже на четыре очка.

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Если "Реалу" удастся увеличить отрыв от "Барселоны", Кике Сетьена с должности главного тренера "Барселоны" могут уволить уже завтра-послезавтра. Напомним, что футболисты каталонского клуба не поддерживают своего наставника. Наоборот, агрессивный стиль общения ассистента Сетьена отдалил игроков от тренерского штаба.

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Добавим, что на грани отставки Кике Сетьен оказался еще до игры с "Атлетико". Как мы писали ранее, Месси и другие игроки "Барселоны" повздорили с тренером в раздевалке после субботней ничьей с "Сельтой" (2:2). Команда выразила Кике Сетьену недовольство его тактикой и заменами, добавив, что если они продолжат играть в таком стиле, то чемпионство точно достанется "Реалу".

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После этого, по данным СМИ, состоялось тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена. На нем президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и другие члены менеджмента выразили поддержку действующему наставнику. Но делу это не помогло – в игре с "Атлетико" "Барселона" снова потеряла важные очки.

Отметим, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В случае если уже нынешним летом соглашение будет разорвано, тренером каталонцев, с большой вероятностью, станет Хави, который в настоящее время работает в катарском "Аль-Садде".

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