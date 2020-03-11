Месси устроил грандиозную вечеринку по случаю дня рождения сына

Младшему из трех сыновей нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, Чиро, исполнилось два годика. По этому случаю 6-кратный обладатель "Золотого мяча" с женой Антонеллой Роккуццо устроили для малыша вечеринку с тематикой "Король-Лев". Слоганом праздника была фраза "Хакуна Матата".

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Для того, чтобы наполнить праздник атмосферой известного мультфильма, была сделана фотозона с героями мультика, а десерты были украшены статуями персонажей из "Короля Льва".

"Нашему ребенку исполняется 2 года!!! С днем ​​рождения от всего сердца. Мы любим тебя до бесконечности. Будь счастлив сегодня и всегда", – написала Антонелла Роккуццо у себя в Instagram В тренде Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

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Как мы писали ранее,жена Месси профессионально занялась боксом, словно намекнув красоткам, надеющимся отбить у нее супруга: "Прежде сто раз подумайте – иначе будете иметь дело со мной!" Фото Антонеллы Роккуццо, тейпирующей руку, лайкнула даже возлюбленная Криштиану Роналду.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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