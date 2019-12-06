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Месси увековечат в Испании: аргентинец станет в один ряд с Пеле и Марадоной

6 декабря, 11:17

Аргентинский игрок Барселоны стал настоящим идолом

Лионель Месси. Фото: EPA-EFE / YOAN VALAT

Лионель Месси. Фото: EPA-EFE / YOAN VALAT

Статуя нападающего сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" появится в Лас-Росас в Мадриде. Фигура аргентинского Месси будет увековечена в актовом зале Федерации футбола Испании.

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Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов – Ди Стефано, Пеле и Марадоны. Федерация футбола Испании уже сообщила о своем решении аргентинскому нападающему.

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Отмечается, что уже достигнуто решение о том, как именно будет расположена фигура Месси. Пока не решено, будет ли реализован проект во время игровой карьеры форварда или после того, как он объявит об ее завершении.

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Напомним, что это будет не первая статуя знаменитому футболисту. На его родине в Аргентине установлено сразу несколько фигур в различных городах.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

Смотрите, как забивает Месси

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: AS.com

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