Месси увековечат в Испании: аргентинец станет в один ряд с Пеле и Марадоной

Лионель Месси. Фото: EPA-EFE / YOAN VALAT

Статуя нападающего сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" появится в Лас-Росас в Мадриде. Фигура аргентинского Месси будет увековечена в актовом зале Федерации футбола Испании.

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Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов – Ди Стефано, Пеле и Марадоны. Федерация футбола Испании уже сообщила о своем решении аргентинскому нападающему.

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Отмечается, что уже достигнуто решение о том, как именно будет расположена фигура Месси. Пока не решено, будет ли реализован проект во время игровой карьеры форварда или после того, как он объявит об ее завершении.

Напомним, что это будет не первая статуя знаменитому футболисту. На его родине в Аргентине установлено сразу несколько фигур в различных городах.

Напомним, ранее Лионель Месси откровенно рассказал о своем уходе из футбола. "Я знаю, сколько мне лет. Это особенный момент, потому что приближается мой уход из футбола, а это тяжело", – признался 32-летний аргентинец.

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