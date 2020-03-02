Месси уже не первый: игрок "Реала" стал самым молодым автором гола в "Эль-Класико"

Полузащитник мадридского "Реала" Винисиус Жуниор стал молодым автором гола в ворота "Барселоны" в рамках чемпионата Испании. Напомним, "Реал" обыграл "Барселону" в 26-м туре Примеры. Голами отметились Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

Читайте также: Назван секрет победы "Реала" над "Барселоной": в перерыве хозяев "накачал" Роналду

Винисиусу на тот момент было 19 лет и 233 дня. До него данный рекорд принадлежал Лионелю Месси (19 лет и 259 дней) – в 2007 году аргентинец отметился хет-триком в ворота мадридцев на "Камп Ноу".

"Я выступаю за лучшую команду в мире и хочу, чтобы болельщики были счастливыми. Я действительно доволен проделанной работой на этой неделе. Я рад забитому голу в "Эль Класико", как ребенок, ведь это было моей мечтой. Этот вечер навсегда останется в моей памяти. Мы провели хорошую игру и заслуженно победили", – цитирует героя встречи Sport.es.

Напомним, что посреди недели "Реал" проиграл "Манчестер Сити" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом "Королевский клуб" доигрывал матч в меньшинстве – красную карточку заработал капитан команды Серхио Рамос и теперь пропустит ответную встречу в Англии.

Не лучшим образом в Лиге чемпионов выступила и "Барселона", которая не смогла обыграть кризисный "Наполи" (1:1). Также в этом матче не обошлось без удаления – красный свет перед собой увидел игрок каталонцев Артуро Видаль.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эль-Класико

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама